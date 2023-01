Braida: “Siamo interessati a Shomurodov. La Cremonese non è un club di secondo piano”

Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di 'calciomercato.it' in onda su Tv Play per parlare del nuovo inizio del campionato ma anche del mercato della squadra lombarda. Tra i tanti argomenti trattati anche il possibile acquisto di Shomurodov: “Ci siamo interessati ad un eventuale trasferimento a Cremona, a volte certi giocatori non conoscono bene questa realtà". Questo il primo messaggio lanciato dal dirigente lombardo che poi ha proseguito: " La Cremonese è una piccola grande società con un patron di grandissimo livello, bisogna che i calciatori capiscano che siamo una realtà importante. La classifica ci penalizza, ma c’è tutta l’intenzione di voler dimostrare che noi stiamo facendo il possibile per dimostrare di meritare questa categoria". Braida ha poi concluso: "Nel tempo i calciatori capiranno che, quando la Cremonese chiede, è una realtà importante e non di secondo piano”.