Roma, Juric frena l’affare Lukic: “E’ imprescindibile. Farà 6 mesi alla grande”

Le parole dell'allenatore granata sulla possibile cessione del serbo: "Ha sempre dimostrato voglia, per me è un punto fermo"

Come vede Lukic? "Ha sempre dimostrato voglia, anche troppa e rischiava di perdere il Mondiale. È un ragazzo stra affidabile, l'ho trovato con voglia e grinta: per me è imprescindibile, un punto fermo. Non mi aspetto niente, se non che faccia sei mesi alla grande"