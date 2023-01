Mercato Roma, Satriano ad un passo dall’Heracles: mercoledì la firma sul contratto

Il classe 2003 giallorosso è molto vicino al club olandese. Per lui pronto un contratto lungo fino al 2028

Tempo di cessioni in casa Roma. Dopo l'addio di Filippo Tripi, anche un altro ragazzo cresciuto nelle giovanili giallorosse è pronto a lasciare il club. Si tratta di Antonio Satriano che come riferisce Sky, è virtualmente un nuovo giocatore dell'Heracles Almelo. L'attaccante della Primavera di Guidi mercoledì firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con la formazione olandese. Arrivato dalle giovanili del Crotone nel luglio del 2017, quest'anno con la maglia giallorossa ha realizzato 9 gol in 12 presenze.