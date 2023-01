Roma, da Shomurodov e Karsdorp a Ibanez e Zaniolo: ora cedere è vitale

Le parole di Tiago Pinto hanno ridimensionato le ambizioni della Roma. Per i prossimi 4 anni, causa paletti del FFP, il club dovrà operare sul mercato in maniera certosina: per uno che entra, ci sarà necessariamente uno che esce ma: "Lo farà in via definitiva". A partire da gennaio. Chi ha già le valigie pronte è Rick Karsdorp, come ammesso dallo stesso general manager. L'olandese è sul mercato ma riuscire a trovare una squadra con circa 10 milioni da versare nelle casse giallorosse dopo la rottura pubblica con Mourinho e la dirigenza, sembra un'impresa non da poco. Si è interessata la Juventus, così come il Fulham e l'Ajax ma tutte e tre le società aspetteranno almeno metà gennaio per capire l'evolversi della vicenda. L'indiziato numero due alla partenza è Eldor Shomurodov ma la sua cessione potrebbe essere ancora più complicata di quella dell'olandese. I circa 17 milioni versati nelle casse del Genoa appena 1 anno e mezzo fa pesano molto sul bilancio giallorosso e i conseguenti 10 milioni di valutazione frenano qualsiasi possibile trattativa. Si sono interessate Torino e Cremonese, non proprio due società in grado di garantire alla Roma la cifra richiesta. Gli altri nomi che potrebbero lasciare la Capitale a gennaio sono Bove e Volpato. I due centrocampisti giallorossi (guai a chiamarli giovani della Primavera) si sono messi in mostra in diverse occasioni, Volpato in particolar modo, attirando l'interesse di alcuni club di Serie A e non solo. Per Bove la pista Lecce sembra essere saltata dopo l'acquisto di Maleh da parte dei salentini. Il ragazzo vuole accumulare minutaggio in Serie A per poter vivere l'Europeo Under 21 da protagonista e poter dimostrare il proprio valore sul campo, cosa che a Roma è riuscito a fare molto raramente. Resta in piedi l'ipotesi Sassuolo, anche se la trattativa sarebbe ormai slegata dall'affare Frattesi. La Roma lo valuta circa 7 milioni di euro, troppi per le tasche neroverdi. Stesso discorso anche per il nativo di Camperdown che a differenza del compagno di squadra è già sceso in campo 7 volte (449 minuti) realizzando anche un gol e un assist contro il Verona.