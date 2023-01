Mourinho-Pinto, gli opposti non si attraggono

Il mercatino della discordia. Natale non c’entra. C’entra la Roma, che è anche più importante. C’entrano differenza di vedute, di carriera, di prospettive tra due portoghesi che sembrano arrivare da universi diversi. Da una parte Josè Mourinho, un top che chiede il top. Da sempre, e questo i Friedkin non potevano non saperlo. A Roma si è accontentato di qualcosa in meno, ma di sicuro si aspettava qualcosa in più. Per quelli come lui il mercato è importante, fondamentale. Lo era con Moratti e Abramovic, figuriamoci ora. Dall’altra parte Tiago Pinto, un esordiente in un mondo di squali. Chiamato a far quadrare i sbilenchi conti maltrattati dalla gestione precedente e a scrollarsi di dosso l’aria del praticante. Per sua stessa ammissione “il mercato rappresenta il 20-30% del successo, conta di più il campo”. In mezzo i Friedkin che hanno stretto un accordo sanguinoso con l’Uefa che obbliga la Roma a non poter spendere senza incassare per altri 4 anni.