Roma in causa con New Balance dopo l’accordo con Adidas

Il matrimonio tra la Roma e la New Balance potrebbe non finire in questa stagione ma in ogni caso non terminerebbe nel migliore dei modi. Dal prossimo anno il club giallorosso dovrebbe vestire Adidas ma come riportato da Calcio e Finanza, nel bilancio approvato nella giornata di ieri, c'è una voce che spiega come dallo scorso 30 giugno, sia in corso un arbitrato davanti alla International Chamber of Commerce con il suo attuale sponsor tecnico: "Secondo New Balance, il contratto di sponsorizzazione tecnica per la produzione di magliette da calcio in essere fra le società per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023 conterrebbe una clausola di Right of First Refusal a favore di New Balance che, se esercitata in presenza di più offerte concorrenti, obbligherebbe AS Roma, a rinnovare il Contratto con New Balance, a condizione che questa pareggi i termini offerti da terzi”. Il brand di Boston, dopo aver pareggiato l'offerta fatta da Adidas, avrebbe dunque richiesto il rinnovo del contratto già in essere facendo diventare nulla l'offerta fatta dal colosso tedesco. Nei mesi successivi, le due società si sono scambiati diversi documenti, con intenzioni ovviamente opposte ma come si legge sempre su Calcio e Fiinanza, il club giallorosso avrebbe dichiarato: "In base alle informazioni e ai documenti disponibili, il rischio di soccombenza è probabile”.