Roma-Bologna, domani la Femminile alzerà al cielo la Supercoppa all’Olimpico

La squadra di Spugna verrà celebrata in un Olimpico strapieno per la vittoria del 6 novembre scorso contro la Juventus

Domani sarà una giornata in qualche modo di festa per la Roma. I giallorossi infatti tornano finalmente a giocare all'Olimpico, nell'ennesimo sold out della stagione a cinquanta giorni dall'ultima partita. Non solo, perché la sfida col Bologna sarà anche l'occasione per celebrare la squadra femminile. Le ragazze di Alessandro Spugna, infatti, domani alzeranno al cielo la Supercoppa Italiana vinta a novembre contro la Juventus ai rigori. La Roma riceverà quindi l'abbraccio del suo pubblico, allo Stadio Olimpico. Un'altra grandissima soddisfazione dopo essere state ricevute in Regione e al Campidoglio.