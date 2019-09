Pellegrini, che tegola: frattura del quinto metatarso. Totti al debutto nella Lega Calcio a 8

Tegola pesante in casa Roma: Lorenzo Pellegrini è costretto a fermarsi. Gli esami strumentali svolti oggi dopo l’infortunio rimediato ieri pomeriggio nel secondo tempo della sfida contro il Lecce parlano chiaro: il centrocampista giallorosso ha riportato una frattura al quinto metatarso del piede destro. Domani mattina l’intervento di osteosintesi a Villa Stuart, soltanto dopo sarà possibile stimare i tempi precisi di recupero. Sarà comunque difficile rivederlo in campo prima di un mese e mezzo, se non addirittura due.

VERSO L’EUROPA LEAGUE – Una vera e propria batosta per Fonseca, che ora dovrà fare a meno di uno dei protagonisti di queste prime partite. Se Pellegrini dovrà stare fermo per almeno un mese e mezzo, il tecnico portoghese può tirare un sospiro di sollievo per Mkhitaryan: il fastidio all’inguine sembra solo un falso allarme. Oggi la Roma si è presa un giorno di riposo, ma già domani mattina tornerà a lavorare sui campi di Trigoria per cominciare a preparare la prossima sfida di Europa League contro il Wolfsberger, in programma giovedì alle 18.55 (dirigerà l’arbitro portoghese Martins). Nonostante le 24 ore di pausa, oggi a Trigoria si sono comunque visti Perotti, Under, Zappacosta e Cetin: i 4 infortunati hanno svolto lavoro individuale per recuperare dai rispettivi problemi fisici. La ripresa per tutti gli altri è fissata per domani mattina.

SMALLING E LA DIETA VEGANA – “La cosa che mi ha spinto di più a diventare vegano è il benessere degli animali”, parola di Chris Smalling. Il difensore della Roma – ieri autore di una buona prestazione in cui ha vinto il 100% dei duelli con gli avversari – è tornato a parlare della sua scelta di diventare vegano. “Ho visto alcuni documentari, ho letto dei libri… ho scoperto cose difficili da ignorare – racconta il calciatore inglese in un documentario realizzato dalla BBC – Mia moglie non si aspettava che io diventassi vegano, ma quando ho cominciato a capire, il benessere degli animali è il fattore che mi ha spinto a dire ‘Ok, da oggi sarò vegano’. I compagni di squadra fanno domande. Le battute ci sono, è normale, ma vogliono comunque ascoltare il mio percorso e fanno domande. Uno in particolare? Lukaku, ma anche Lindelof”.

TOTTI DI NUOVO IN CAMPO – Francesco Totti torna in campo: questa sera lo storico capitano della Roma darà il via alla sua esperienza nella Lega Calcio a 8. La sua squadra, allenata dall’amico Carlo Cancellieri, affronterà l’Atletico Winspeare F8. Insieme a Totti, in campo ci sarà anche un altro ex romanista come Max Tonetto. L’appuntamento per l’esordio di Totti nella Serie A1 è fissato per stasera alle 21 al Centro Sportivo Longarina. Un appuntamento da non perdere.