Solo big. Gian Piero Gasperini ha dato un'indicazione chiara alla società per quanto riguarda l'attacco e questa prevede che non vengano presi in considerazione giocatori ritenuti di secondo piano. Secondo quanto raccontato da 'Il Messaggero', è questo il motivo per cui sia Dan Ndoye che Noa Lang sono stati offerti ma per ora sono dei profili messi in stand-by. Le priorità sono altre: Moreira, Garnacho e Tresoldi. Il tecnico della Roma ha già sottolineato che non bisogna comprare tanti calciatori, ma tre o quattro mirati e di grande livello. In primis per l'attacco, con gli esterni offensivi in cima e subito a seguire il vice-Malen con Dovbyk che potrebbe non ostacolare l'eventuale arrivo di un'altra punta.