Continuano i tanti avvicendamenti all'interno di Trigoria, tra addii e nuovi inizi. Di questa seconda categoria ha fatto parte soprattutto il ds D'Amico e il nuovo capo del settore giovanile Massimo Margiotta. Non solo, perché è in arrivo anche Alessandro Frara, per ricoprire un ruolo da Club Manager. Il primo passo è l'addio al Frosinone, diventato ufficiale in questi minuti: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Alessandro Frara per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. La società augura ad Alessandro le migliori fortune per il proseguimento del suo percorso professionale".