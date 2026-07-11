Garnacho e Moreira, sono questi i nomi su cui la Roma sta operando in maniera più forte in questi giorni. A fornire gli aggiornamenti sulle due trattative è Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube: "Garnacho può lasciare il Chelsea, è in vendita: non c'è apertura per il prestito almeno al momento, poi la situazione potrà cambiare. La Roma ci sta lavorando, si è mossa con gli agenti e degli intermediari per un prestito con diritto di riscatto. Ma i Blues vogliono solo titolo definitivo o obbligo garantito, per cui ha avvisato che nel frattempo ascolterà altri club. Garnacho però ha fatto sapere di avere proprio voglia di dire sì alla Roma, è più di un'apertura. Può giocare la Champions, il gradimento è totale e ora dipende dai club. Ma i giallorossi ci stanno lavorando". Non solo l'argentino nato in Spagna, perché poi c'è la questione Diego Moreira: "L'altro discorso, che non è alternativo in questo momento, è Diego Moreira: operazione complessa. La Roma ha fatto presente allo Strasburgo di essere pronta a spendere più di 35 milioni - continua Romano -. La parola prestito va dimenticata totalmente, quindi si parla di titolo definitivo. Al momento i francesi partono da una richiesta ancora più alta, c'è una forbice molto ampia".