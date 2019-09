Totti Soccer School, stasera l’esordio nella Lega Calcio a 8 – LIVE – FOTO

Parte l’avventura di Francesco Totti. Questa sera si alza il sipario sull’esperienza nella Lega Calcio a 8 dell’ex capitano della Roma, che ha iscritto la propria squadra alla Serie A1. Stasera alle 21 la leggenda giallorossa tornerà in campo, in casa sua al centro sportivo della Longarina, nella prima giornata di campionato. La prima avversaria della Totti Soccer School è l’Atletico Winspeare F8, che quindi se la vedrà con il numero 10 e alcuni suoi ex compagni come Tonetto. A pochi minuti dal match i vertici della società prendono la parola il presidente della Lega Cacio a Fabrizio Loffreda, il professor Francesco Avallone – segretario generale della Fondazione Bambino Gesù -, e l’allenatore della Totti Soccer School Calcio a 8 Carlo Cancellieri. Attesa anche per l’eventuale conferenza di Francesco Totti, ovviamente capitano della squadra.