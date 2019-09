Pellegrini ko. Mkhitaryan: falso allarme

Nella sfida con il Lecce, qualche problema per Pellegrini, tutto ok per Mkhitaryan e Pau Lopez. Come riporta Il Tempo, il primo bollettino medico dei giocatori che hanno accusato dei fastidi fisici con il Lecce è tendenzialmente positivo e non si è allungata la già lunga lista di calciatori che hanno subito infortuni muscolari. Alla ripresa degli allenamenti di domani – Fonseca ha concesso un giorno di riposo – saranno da valutare meglio soltanto le condizioni di Pellegrini, uscito dal campo per il riacutizzarsi della fascite plantare, un problema con cui convive da un paio di settimane. Il centrocampista, a cui è stato immediatamente applicato del ghiaccio al piede destro, è salito sul pullman che ha poi riportato la squadra all’aeroporto di Brindisi zoppicando vistosamente. E lecito aspettarsi un turno di riposo in Europa League per evitare di peggiore la situazione. Niente di grave per Mkhitarvan, alle prese da qualche tempo con un fastidio inguinale, e per Pau Lopez: nel finale di partita Fonseca ha mandato Mirante a scaldarsi, ma l’allarme è presto rientrato. Entrambi ci saranno contro il Wolfsberger.