Trigoria, niente stop per gli infortunati: lavoro individuale per Perotti, Under, Zappacosta e Cetin

Dopo la vittoria di ieri contro il Lecce, Paulo Fonseca ha concesso una giornata di riposo alla sua Roma prima di riprendere gli allenamenti in vista della prossima sfida di Europa League contro il Wolfsberger, in programma giovedì 3 ottobre. Trigoria, però, non è rimasta vuota. Oggi al “Fulvio Bernardini” si sono visti alcuni infortunati: Under, Zappacosta, Perotti e Cetin. Tutti e 4 hanno svolto un lavoro individuale per recuperare dai rispettivi problemi fisici. La ripresa degli allenamenti per tutti gli altri è fissata per domani mattina.