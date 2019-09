Roma, tegola Pellegrini: frattura del quinto metatarso. Domani l’intervento

Tegola in casa Roma: Lorenzo Pellegrini è costretto a fermarsi. Dopo l’infortunio rimediato ieri nel corso della gara contro il Lecce, in giornata il centrocampista giallorosso ha svolto gli esami strumentali per valutare l’entità del trauma. Come riporta il bollettino medico diramato dal club di Trigoria, le indagini hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Domani mattina il calciatore romanista sarà sottoposto a un intervento di osteosintesi a Villa Stuart. Solo al termine dell’operazione sarà possibile stimare i tempi di recupero.