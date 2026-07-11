Moreira e Garnacho, ma non solo. Sono questi i due nomi principali per il calciomercato della Roma per quanto riguarda gli esterni d'attacco. Il ds Tony D'Amico è al lavoro, mentre sul tavolo continuano ad arrivare anche altre candidature. Una di queste è quella suggestiva che porta a Gabriel Martinelli: secondo 'Teleradiostereo 92.7', il brasiliano non è più inamovibile all'Arsenal e dopo sette anni potrebbe lasciare Londra. Anche perché i Gunners stanno monitorando anche altri giocatori in quel ruolo. Così gli intermediari internazionali hanno cominciato a muoversi e, oltre alla Juventus che è alle prese con altri problemi, avrebbero contattato anche la Roma. I giallorossi hanno ricevuto e anche acquisito altre informazioni su Martinelli, che guadagna 11 milioni lordi di sterline con un solo anno di contratto rimasto.