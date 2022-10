Pellegrini c’è, Matic no. Mourinho: “Guai a piangere”. A Helsinki c’è anche Zaniolo

Infortunio per il serbo, out per Helsinki-Roma ma il capitano è a disposizione come Karsdorp. Lo Special One non vuole sentir parlare di campo sintetico e freddo: "Bisogna solo vincere". Speranza Dybala-Roma già per novembre

Francesco Iucca

Tornando in Finlandia, invece, la Roma incontrerà un clima decisamente diverso rispetto a quello di Trigoria, su cui continua a splendere il sole alzando le temperatore. Nonostante tutto, Mourinho ha sfidato gli 8 gradi addirittura a maniche corte, a differenza dei suoi giocatori. Il tecnico portoghese ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: "Abbiamo bisogno di vincere e non pensare agli altri risultati o a quello che succede in Bulgaria. Non sarà facile, non sarà una passeggiata e non siamo qui in vacanza. Il campo? Non voglio lamentarmi, non è tempo di piangere ma di vincere. Attacco?Siamo noi come squadra che dobbiamo segnare di più.La squadra che abbiamo sulla carta è diversa da quella che abbiamo in campo". Insieme a lui c'era Nicola Zalewski:"Il campo? Possiamo definirlo un altro sport, ma posso dire che ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti. Per quanto riguarda la sfida col Napoli, la sconfitta è stata immeritata ed è arrivata grazie a degli episodi che loro hanno sfruttato. Sono contento di quello che sto facendo e quello che fanno i miei compagni di reparto".

Tempo di conferenza stampa ovviamente anche Manuel Pellegrini, tecnico del Betis, che può dare una mano alla Roma vincendo con il Ludogorets:"Da Roma nessuno mi ha chiamato, né ho avuto contatti con nessuno. Dipende da loro: se vinceranno le loro due partite, si qualificheranno. Non credo che il risultato della nostra partita creerà loro problemi". A parlare è stato anche l'allenatore dell'Helsinki Koskela:"In entrambe le partite precedenti in casa siamo stati in grado di controllare il gioco sia con la palla che senza. Questo ci dà fiducia e ci fa pensare di poter fare lo stesso contro la Roma. La partita è assolutamente da vincere per entrambe le squadre". In Finlandia ci saranno circa 700 tifosi giallorossi. Il focus è tutto sull'Europa League, ennesimo appuntamento del tour de force che prevede lunedì sera la sfida in casa del Verona: arbitrerà Sacchi, con Maresca al Var. Poi toccherà al Ludogorets e infine al derby. Oggi anche Maurizio Sarri ha preso la parola prima di Lazio-Midtjylland:"Milinkovic-Savic diffidato con la Salernitana?Non ci penso. Ogni volta che lo faccio succede qualcosa. Andremo dritti”. Infine il capitolo stadio: è in programma venerdì 4 novembre alle 10 in Campidoglio una riunione tra una delegazione della Roma e i tecnici del Dipartimento Urbanistica del Comune che prevede una "puntuale descrizione" del progetto dello Stadio della Roma che sorgerà a Pietralata in una seduta della Conferenza di Servizi preliminare.