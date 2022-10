Sarri: “Milinkovic in diffida? Non ci penso. Il prato dell’Olimpico è un problema”

Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match della Lazio contro il Midtjylland. Il tecnico biancoceleste è tornato a parlare delle condizioni del prato dello Stadio Olimpico: "“Il terreno dell’Olimpico mi preoccupa, non si sistemerà nel breve periodo. Per il nostro modo di giocare è un handicap non da poco. noi è un problema considerevole, ci sono anche altri modi di giocare, ma a me non riescono!”. Questo il primo messaggio di Sarri che poi ha parlato anche della diffida di Milinkovic-Savic in campionato che potrebbe fargli saltare il derby del 6 novembre: "Non penso alla diffida di Milinkovic-Savic. Ogni volta che lo faccio succede qualcosa. Andremo dritti”.