Dybala, relax con Oriana al Colosseo. E i tifosi sono impazziti di gioia nel vederlo

E' stato un pomeriggio di relax quello di oggi per Paulo Dybala che ha deciso di trascorrere qualche ora con la compagna Oriana Sabatini e la famiglia di lei al Colosseo. La Joya ha visitato le vie del centro di Roma per poi fare tappa all'interno dell'Anfiteatro Flavio, ammirandone la bellezza di ogni angolo.

Tanta ammirazione per lui da parte di alcuni turisti che lo hanno riconosciuto, e tifosi romanisti impazziti di gioia nel vederlo da vicino.

Dybala a fine settimana si sottoporrà una risonanza magnetica di controllo per vedere quanto e come la lesione al retto femorale sinistro sia guarita e a che punto è la fase di cicatrizzazione. Per accelerare, da questo punto di vista, il fantasista argentino nei giorni scorsi si è sottoposto al trattamento dei fattori di crescita, secondo il protocollo Prp (Plasma ricco di piastrine), il che gli ha permesso di ridurre i tempi di guarigione e nella rigenerazione dei tessuti lesionati.