Helsinki-Roma, Matic out nella rifinitura: fastidio all’adduttore sinistro

Si ferma Nemanja Matic. Il centrocampista serbo non ha partecipato alla rifinitura in vista di Helsinki-Roma per un fastidio all'adduttore sinistro che quindi lo esclude - a meno di sorprese - dalla lista dei giocatori a disposizione di Mourinho. Il numero 8 giallorosso era rimasto fuori dai titolari anche nella sfida di domenica col Napoli, il tecnico nel postpartita aveva confessato che era infortunato, ma si era comunque reso disponibile in caso di estrema necessità. Ha giocato una decina di minuti, oggi è stato costretto a dare forfait.