Zalewski: “Con il Napoli sconfitta immeritata. Dobbiamo fare meglio in attacco”

Le parole del terzino alla vigilia dell'impegno della squadra giallorossa in Europa League: "Giocare sul sintetico è fare un altro sport"

Il terzino giallorosso risponde ai cronisti presenti in conferenza stampa alla vigilia di Helsinki-Roma di Europa League.

ZALEWSKI IN CONFERENZA STAMPA

Qual è la sua opinione sullo stadio e sul campo artificiale? “E’ una cosa nuova. Ci abbiamo giocato due volte l’anno scorso e non succede tutte le domeniche. Come ha detto il mister possiamo definirlo un altro sport ma posso dire che ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti”.

Le condizioni climatiche di domani potrebbero avere un effetto sulla gara? “Sapevamo di trovare queste condizioni climatiche. Posso dire che non faremo caso a questo. Non è una cosa che ci condizionerà la partita, cercheremo di portare a casa la vittoria e basta”.

La squadra come ha preso la sconfitta con il Napoli? Cambia giocare con il 3-5-2 o con il 4-2-3-1? “Le differenze per me che gioco sulla fascia sono poche. L’esterno deve fare tutta la fascia sia in attacco che in difesa. Per quanto riguarda la sfida col Napoli siamo fortunati a giocare subito di giovedì per dimenticarla. La sconfitta è stata immeritata ed è arrivata grazie a degli episodi che loro hanno sfruttato e noi un po’ meno”.

E’ una stagione travagliata per te, non sei ancora riuscito a trovare continuità. Tu sei un giocatore che vede la porta, non dovresti avere nelle gambe più gol? “Dobbiamo creare un po’ di più in fase offensiva però sono contento di quello che sto facendo e quello che fanno i miei compagni di reparto. Stiamo mettendo in condizione gli attaccanti di fare gol e creare occasioni. L’annata è iniziata in modo sfortunato, ho avuto qualche piccolo infortunio e la gastroenterite domenica. Sono guarito in poco tempo e sono pronto per domani”.

Come avete preparato la partita? “Abbiamo preparato la nostra partita con tutti il rispetto per l’avversario. Non c’è stato molto tempo per prepararla, siamo una squadra molto forte, capaci di mettere in difficoltà qualsiasi squadra che ci troviamo davanti. E sicuramente ci riusciremo”.