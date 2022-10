Betis, Pellegrini: “Nessuna chiamata da Roma. La qualificazione dipende da loro”

Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Ludogorets. La partita, in programma domani in Bulgaria, è fondamentale anche per il futuro della Roma in Europa League. I giallorossi devono sperare nella vittoria spagnola e proprio di questo, ma anche di altro, ha parlato l'allenatore spagnolo: "Non giocheremo per il pareggio, perché le sconfitte arrivano quando si fanno calcoli. Non è nella nostra mentalità cercare il pareggio, ma se non riusciremo a vincere è meglio pareggiare che perdere. Cercheremo comunque il successo".