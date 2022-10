Roma, giallorossi in viaggio per Helsinki: c’è Zaniolo nonostante la squalifica

La Roma sta percorrendo i quasi 3 mila chilometri che dividono il Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino da Helsinki. I giallorossi sono partiti per raggiungere la capitale finlandese dove domani, alla Bolt Arena, affronteranno l'HJK nella quinta giornata del gruppo C di Europa League. Non c'è Nemanja Matic che è rimasto a Roma a causa di un fastidio all'adduttore mentre Zaniolo, nonostante la squalifica, è partito con la squadra. Il club sta lavorando al ricorso per cancellare le due giornate di squalifica, c'è una remota possibilità che la Uefa ci ripensi e a quel punto Nicolò si troverebbe già sul posto. Quelli di domani sono tre punti fondamentali per il cammino europeo della Roma che al momento si trova al terzo posto alle spalle del Ludogorets. I giallorossi devono superare lo scoglio HJK in un altro "campo di plastica" come lo ha definito Mourinho, e sperare nella vittoria del Betis sui bulgari, così da agganciare il secondo posto e tentare il sorpasso nello scontro diretto del 3 novembre all'Olimpico.