Abraham da re a invisibile in Europa: Tammy a secco, da Helsinki parte la rincorsa

Tammy Abraham ha perso la corona pure in Europa. In undici partite di campionato, il centravanti inglese ha segnato solo due gol e per lui sono gli unici di questa stagione finora deludente. In campo internazionale, l'ex Chelsea è addirittura ancora a secco dopo tre presenze (la prima con il Ludogorets l'ha saltata per infortunio). Uno score pessimo, anche peggiore dello scorso anno quando - nonostante la partenza a rilento e le tante critiche - almeno Abraham aveva messo a segno due gol in Conference League oltre ai due in Serie A. Stavolta neanche l'Europa ha rigenerato Tammy, protagonista assoluto poi della cavalcata di Mourinho verso la conquista del trofeo a Tirana con nove gol totali. Anche stavolta le critiche sono parecchie, ma senza l'alibi della prima stagione in Italia. Un anno fa Abraham si è sbloccato definitivamente proprio nelle ultime due partite del girone, con due doppiette consecutive contro Zorya e CSKA, chiudendo la prima fase della competizione a 6 gol. E anche in Serie A, Tammy ha cominciato a trovare continuità realizzativa dalla 12esima giornata, quella che aspetta lunedì prossimo la Roma con il match di Verona.