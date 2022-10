Trigoria, rifinitura prima di Helsinki-Roma: Pellegrini e Karsdorp ci sono, Matic out

Pellegrini e Karsdorp, non al meglio dopo la partita di domenica, sono regolarmente in campo, a differenza di Nemanja Matic che ha accusato un fastidio all'adduttore sinistro. La Roma si allena nella vigilia della sfida contro l'Helsinki, penultima giornata del girone che può già rappresentare una gara da dentro o fuori. Per rimandare tutto allo scontro diretto di giovedì prossimo a prescindere dal risultato del Ludogorets col Betis, i giallorossi devono vincere in Finlandia. Mourinho dovrà però fare a meno di diversi uomini come Dybala e Zaniolo in attacco, Celik sulla destra e con qualche giocatore parecchio incerottato come Karsdorp e Pellegrini, insieme a Matic e Cristante che giocherà con un tutore al polso. Il capitano convive da settimane col fastidio al flessore, deve stringere i denti. Il serbo non si è visto nella rifinitura, non era già in condizione in Roma-Napoli, come confermato anche dal mister. In campo non c'era neanche Zaniolo, che comunque non sarà a disposizione per squalifica. Questa sera in Finlandia alle 19.30 locali (le 18.30 italiane) la conferenza stampa di Mourinho e Zalewski.