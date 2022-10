A Helsinki in 700: i tifosi giallorossi sempre presenti

Saranno circa 700 i tifosi della Roma presenti domani alla Bolt Arena di Helsinki per la gara di Europa League con l’HJK. Nonostante una trasferta lunga oltre 2800 chilometri, si legge su 'La Gazzetta dello Sport', i 550 tagliandi del settore ospiti messi a disposizione del club giallorosso sono stati polverizzati in poche ore. Inoltre altri 160 romanisti - non avendo un biglietto dedicato agli ospiti - seguiranno la partita in tribuna vicino ai tifosi scandinavi.