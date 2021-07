Pau Lopez ufficiale al Marsiglia, Xhaka accelera per il sì alla Roma

Il portiere va in prestito fino al 30 giugno 2022. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni

Claudia Belli

Ora è ufficiale: Pau Lopez è un nuovo giocatore del Marsiglia. Nei giorni scorsi era arrivato il comunicato dell'OM sull'intesa con il calciatore spagnolo a partire dal 17 luglio. Oggi è arrivato anche il comunicato della Roma: "L'AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez Sabata all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e variabile per un massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni di euro". Come noto, si tratterà di un obbligo legato alle presenze di Pau Lopez con il Marsiglia. Dopo aver piazzato Pau Lopez e Under al Marsiglia, dalla Ligue 1 potrebbe arrivare un’altra doppia svolta per il mercato giallorosso: le trattative con Nizza e Lille per piazzare Kluivert e Olsen procedono spedite. Si cerca una sistemazione anche per Diawara, ma il giocatore ha già rifiutato il Wolverhampton e attualmente non sembra intenzionato a lasciare Trigoria.

Xhaka pronto a tutto per la Roma, si riaccende la fiamma Koopmeiners

Granit Xhaka sta facendo di tutto per accelerare il suo passaggio alla Roma, nonostante l’Arsenal abbia posto un muro di 20 milioni di euro a cui il club giallorosso per il momento non intende arrivare, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista ha comunicato all’Arsenal la sua volontà di andare via e di trasferirsi in giallorosso. Per agevolare lo sblocco di uno stallo che dura da oltre un mese, il calciatore si è reso disponibile a rinunciare ad alcuni dei bonus che aveva maturato nella scorsa stagione e nello stesso tempo, sempre sul fronte premi, anche con la Roma ha manifestato la sua apertura nel rivedere, a suo svantaggio, alcune cifre già concordate. Per il centrocampo i giallorossi stanno sondando anche la pistaKoopmeiners, ravvivata negli ultimi giorni. Come fa sapere la testata olandese De Telegraaf, sul 23enne inizialmente erano in forte pressing sia i francesi del Rennes che l'Atalanta, con la Dea che nelle scorse settimane ha formalizzato un'offerta pari a 15 milioni più eventuali bonus. Attualmente però le trattative sono in fase di stallo e sia la Roma che l'Arsenal sono alla finestra pronte a sfruttare l'occasione.

Anche il Porto su Vina, Alberto De Rossi rinnova con la Roma Primavera

La Roma continua la sua ricerca di un terzino sinistro, richiesto anche da Mourinho nella conferenza stampa di presentazione visto l'infortunio di Spinazzola. Tra gli obiettivi del mercato giallorosso c'è anche Matias Vina, uruguaiano classe '97 del Palmeiras, che si è messo in luce anche nell'ultima Coppa America. Sul terzino sudamericano c'è anche il Porto, come riporta il portale abola.pt, ma così come quella della Roma l'offerta del club portoghese è distante dalla richiesta del Palmeiras che detiene il 57% del cartellino del difensore. Alberto De Rossi continuerà a essere l'allenatore della Roma Primavera. Ad annunciarlo è stata la stessa società giallorossa con un comunicato ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con Alberto De Rossi come allenatore della Primavera per la stagione 2021-22". Il contratto di De Rossi era scaduto, negli ultimi mesi erano circolati diversi scenari, ma alla fine il matrimonio che dura dal 2003 continuerà. Il tecnico giallorosso ha parlato anche di questa scelta: “Siamo educatori, prima di ogni cosa. E il nostro lavoro è un altro, è quello di formare uomini prima ancora che calciatori".