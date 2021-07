Roma, ufficiale la cessione di Pau Lopez al Marsiglia: affare da 13,2 milioni

Il portiere spagnolo, già annunciato dall'OM, da oggi è un nuovo giocatore dei francesi: la cifra totale tra prestito, bonus e obbligo è di 13,2 milioni

Pau Lopez è un nuovo giocatore del Marsiglia, anche ufficialmente. Nei giorni scorsi era arrivato il comunicato dell'OM sull'intesa con il calciatore spagnolo a partire dal 17 luglio. E puntualmente oggi, 17 luglio, è arrivato anche il comunicato della Roma: "L'AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez Sabata all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e variabile per un massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni di euro". Come noto, si tratterà di un obbligo legato alle presenze di Pau Lopez con il Marsiglia.