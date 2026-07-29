Il calciomercato della Roma è in fermento. Dopo l'arrivo di Castro (ufficialità attesa nelle prossime ore) e con il difensore Koulierakis a un passo, la priorità resta sempre rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili sondati nelle scorse settimane c'è anche quello di Endrick che, secondo Gazzetta Regionale, continua a essere nel mirino del club giallorosso. Il talentino classe 2006 del Real Madrid non troverà molto spazio nella stagione ormai alle porte e i Blancos vorrebbero girarlo in prestito per valorizzarlo. Reduce dall'esperienza positiva al Lione, il brasiliano ora è accostato anche alla Roma. Secondo un ulteriore aggiornamento di Gazzetta Regionale, la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto (a circa 45 milioni di euro) e controriscatto a favore del Real Madrid.