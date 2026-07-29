Il calciomercato della Roma, dopo l'arrivo di Castro e con il difensore Koulierakis a un passo, è chiamato a focalizzarsi sul reparto offensivo. In particolare, Gasperini ha chiesto al ds D'Amico almeno un esterno offensivo. Nel mirino ormai da giorni c'è Nusa, che però sembrava rappresentare solamente uno specchietto delle allodole per lavorare sottotraccia su altri profili. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, anche oggi il club giallorosso ha avuto contatti sia con agenti del norvegese sia con il Lipsia. Nessun accordo, specifica il giornalista, ma ci sono ancora dialoghi. Ezzalzouli, invece, resta una pista per ora difficile.