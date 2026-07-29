Ai saluti Salah-Eddine, direzione Olympiacos, e Angeliño, che andrà in prestito al Deportivo la Coruña. Termina la campagna abbonamenti. Parla Ranieri
Castro arriva a Roma: l'incredibile accoglienza alla stazione Termini
Roma, il mercato si scalda: Koulierakis a un passo, Ezzalzouli pista in salita
Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo. Dopo l'acquisto di Castro dal Bologna, arrivato nella Capitale lunedì a mezzanotte in una Termini gremita di tifosi e in attesa dell'ufficialità, il club giallorosso è pronto a piazzare il secondo colpo della sessione estiva. Si tratta del difensore greco Koulierakis, che ha già detto 'sì' al trasferimento alla Roma. Anche la trattativa con il Wolfsburg è in fase avanzata, sulla base di 15 milioni. E un suo sponsor è sicuramente Torosidis che, a ForzaRoma.info, lo promuove: "Ottimo acquisto". Si allontana, invece, Ezzalzouli. L'ala sinistra marocchina preferirebbe restare al Betis Siviglia, che per cederlo chiede comunque 45 milioni.
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