Bonus, premi e telefonate: Xhaka pressa per la Roma

Lo svizzero accetta dei tagli economici pur di convincere l’Arsenal. Le uscite di Olsen e Kluivert possono sbloccare tutto

Granit Xhaka sta facendo di tutto per celebrare il suo matrimonio con la Roma, nonostante l’Arsenal abbia posto un muro di 20 milioni di euro a cui il club giallorosso per il momento non intende arrivare, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . La questione si sta sbloccando, perché il g.m. Tiago Pinto è arrivato a 15 milioni più bonus, ma un forte contributo lo sta dando proprio lo stesso Xhaka .

Il centrocampista ha trovato un accordo con la Roma per un quadriennale da circa 2.5 milioni più premi e ha comunicato al’Arsenal la sua volontà di andare via e trasferirsi in giallorosso. Per agevolare lo sblocco di uno stallo che dura da oltre un mese, il calciatore si è reso disponibile a rinunciare ad alcuni dei bonus che aveva maturato nella scorsa stagione e nello stesso tempo, sempre sul fronte premi, anche con la Roma ha manifestato la sua apertura nel rivedere, a suo svantaggio, alcune cifre già concordate. Insomma, pur di approdare alla corte di Mourinho, che lo sta volendo fortissimamente, lo svizzero si sta mettendo in ballo davvero.