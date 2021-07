Koopmeiners fa attendere l’Atalanta: la Roma ci riprova

Il capitano dell'Az Alkmaar Teun Koopmeiners sembrava destinato alla Dea, ma le trattative si sono bloccate, insieme ai giallorossi sul giocatore olandese ci sono anche Arsenal e Rennes

La Roma continua a cercare un rinforzo a centrocampo e negli ultimi giorni si è ravvivato l'interesse dei giallorossi per il mediano dell'Az Alkmaar Teun Koopmeiners. Granit Xhaka dell'Arsenal resta il primo obiettivo della lista, ma come fa sapere la testata olandese De Telegraaf la società capitolina sta sondando il terreno anche per il capitano dell'AZ. Sul 23enne olandese inizialmente erano in forte pressing sia i francesi del Rennes che l'Atalanta, con la Dea che nelle scorse settimane ha formalizzato un'offerta pari a 15 milioni più eventuali bonus. Attualmente però le trattative sono in fase di stallo e sia la Roma che l'Arsenal sono alla finestra pronte a sfruttare l'occasione. Dai dirigenti dell'Alkmaar ancora non trapela nulla, se non una timida preferenza per il Rennes, si attendono dunque notizie più precise nel corso delle prossime settimane.