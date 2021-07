Calciomercato Roma, anche il Porto su Vina

Il Palmeiras per il cartellino del giocatore chiede 18 milioni

Continua la ricerca di un terzino sinistro da parte di Tiago Pinto. Il g.m. portoghese vuole soddisfare la richiesta di Mourinho portando a Trigoria un sostituto di Leonardo Spinazzola. Tra gli obiettivi del mercato giallorosso c'è anche Matias Vina, uruguaiano classe '97 del Palmeiras, che si è messo in luce anche nell'ultima Coppa America. Sul terzino sudamericano c'è anche il Porto, come riporta il portale abola.pt, ma così come quella della Roma l'offerta del club portoghese è distante dalla richiesta del Palmeiras che detiene il 57% del cartellino del difensore.