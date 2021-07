Roma, il comunicato del Marsiglia: trovato l’accordo con Pau Lopez

L'ex Real Betis partirà per la Francia il 17 luglio

Accordo raggiunto tra il Marsiglia e Pau Lopez: il portiere spagnolo partirà in prestito per la prossima stagione, con opzione per il riscatto. L'accordo con la Roma era già stato trovato negli scorsi giorni e mancava solamente quello col calciatore. L'ex Real Betis partirà per la Francia il 17 luglio. Ecco il comunicato del club francese: "Il Marsiglia e Pau Lopez hanno raggiunto un accordo definitivo, con il consenso della Roma, per il prestito di una stagione del portiere spagnolo, dal 17 luglio 2021, con opzione di trasferimento definitivo dalla stagione 2022/2023".