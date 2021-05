Ottimismo per Mkhitaryan, Xhaka apre alla Roma: “Pronto a parlare con l’Arsenal”

Il centrocampista dell'Arsenal è lusingato dalla Roma: "Ho sentito dell'interesse, che mi rende orgoglioso. Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera"

Xhaka è sempre più vicino alla Roma. A confermarlo è lui stesso in un'intervista dal ritiro della Svizzera, riporta Blick Sport: "Ho sentito dell'interesse, che mi rende orgoglioso. Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera. Lui è uno che sa come vincere i titoli: basta vedere il lavoro che ha fatto negli ultimi anni". Tiago Pinto è già al lavoro con l'Arsenal per trovare un accordo che accontenti entrambi. La valutazione dei Gunners è di circa 25 milioni. La Roma sarebbe disposta a spenderne 15, magari con l'inserimento di qualche bonus. È lui il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo. Tra acquisti e cessioni, c'è tempo anche per i nodi contrattuali. Mkhitaryan entro domani deve dare una risposta alla Roma, scrive Gazzetta.it. Il club è disposto a prolungargli il contratto di un anno a 3 milioni netti più bonus, e inoltre a fargli ponti d’oro anche per averlo fino a 2023, con clausole facili per rendere possibile questo traguardo. L’armeno è combattuto, visto l'inserimento di altri due club, anche se a Trigoria l’ottimismo non manca.

Villar resta, Pedro forse

L'interesse della Roma per tanti centrocampisti aveva fatto pensare anche a una sua possibile partenza, magari con tanto di plusvalenza. Ma la verità è che Gonzalo Villar sarà in giallorosso anche la prossima stagione. E a confermarlo è stato lui stesso dal ritiro della Spagna U21: "Rimango sicuramente alla Roma - ha detto a Cope -. Sono contento qui. E ho molta voglia di giocare con Mourinho. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione e conoscere il suo metodo di lavoro, spero che potrà portarci la sua mentalità vincente. Se i laziali a Roma sono andati fuori di testa per l'arrivo di Mou in giallorosso? Sì, quei pochi... (ride insieme al giornalista, ndc)". Villar rimarà, Pedro ancora non si sa. Come scrive Fichajes, sullo spagnolo ci sarebbe l'interesse dell'Everton di Ancelotti. Non è ancora pervenuta un'offerta ufficiale alla Roma, ma i giallorossi non inizieranno una trattativa per meno di 10 milioni.

Il rinnovo di Pellegrini, Fenerbahce su Under

Pellegrini non è ancora stato chiamato per discutere il rinnovo di contratto. Così ha deciso, e lo ha fatto sapere ai dirigenti della Roma: se ne parlerà soltanto dopo l’Europeo, come riporta La Repubblica. Intanto c’è il nodo portiere. In Portogallo sono certi: José Mourinho vuole a ogni costo il connazionale Rui Patricio, nonostante i 33 anni compiuti. Il problema è che prima di potersi muovere per acquistare un nuovo portiere, Pinto dovrebbe liberarsi di almeno uno degli “esuberi” Olsen e Pau Lopez, che insieme pesano sul bilancio per 8 milioni. Il Leicester ha deciso di non riscattare Underdalla Roma e così il turco tornerà a Trigoria. Ma probabilmente solo di passaggio: Tiago Pinto vuole monetizzare il più possibile dagli esuberi. E per Under si è affacciato il Fenerbahce. Come riporta A Spor, il club ha chiesto Cengiz in prestito per rinforzare l'attacco. Il contratto con la Roma scade nel 2023 quindi a Trigoria questa sessione di mercato è l'ultima per sperare di racimolare qualche milione visto che nel 2022 sarà ancora più complesso: ne basterebbero 5,3 per evitare una minusvalenza nel bilancio. Sempre il Fenerbahce ha chiesto informazioni anche su Santon.