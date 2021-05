Under, c’è il Fenerbahce: il club turco lo chiede in prestito

Se ne parlerà dopo gli Europei: la Turchia aprirà il torneo all'Olimpico proprio contro l'Italia

La stagione di Cengiz Under al Leicester è stata deludente. Ecco perché gli inglesi hanno deciso da tempo di non riscattarlo (il prestito prevedeva un'opzione sull'acquisto a titolo definitivo), così il turco tornerà a Trigoria. Ma probabilmente solo di passaggio: Tiago Pinto vuole monetizzare il più possibile dagli esuberi. E per Under si è affacciato il Fenerbahce: il club ha chiuso al terzo posto il campionato e vuole rinforzarsi. Al momento - riporta A Spor - ha chiesto Cengiz in prestito per rinforzare l'attacco. Il contratto con la Roma scade nel 2023 quindi a Trigoria questa sessione di mercato è l'ultima per sperare di racimolare qualche milione visto che nel 2022 sarà ancora più complesso: ne basterebbero 5,3 per evitare una minusvalenza nel bilancio. Non impossibile. Così tornerebbe in Turchia (l'ha lasciata nel 2017) per ritrovarsi e rilanciarsi. Il tutto però si deciderà dopo gli Europei: Under vuole dimostrare alla Roma e all'Italia (si è parlato anche di un interesse del Milan) che merita ancora di stare nei top campionati. Magari proprio dall'11 giugno, il giorno dell'esordio degli azzurri di Mancini all'Olimpico contro la Turchia.