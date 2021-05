Roma, dalla Spagna: l’Everton piomba su Pedro

Si parla di una cifra intorno ai 10 milioni di euro, anche se ancora non c'è stata alcuna offerta ufficiale

Pedro potrebbe iniziare una nuova avventura in agosto. Come scrive Fichajes, lo spagnolo non sarebbe molto convinto dell'arrivo di Mourinho ed è convinto che non avrà il minutaggio sperato nella prossima stagione. Al momento sull'attaccante ex Barça e Chelsea ci sarebbe l'interesse dell'Everton di Ancelotti, anche se ancora non c'è stata nessuna offerta ufficiale al club romano. Si parla di una cifra intorno ai 10 milioni di euro, che andrebbe incontro alle esigenze economiche della Roma.