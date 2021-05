Roma, l’ora delle scelte: Mkhitaryan decide entro domani, Xhaka ammicca a Mou

L'armeno ha offerte più ricche da Monaco e Zenit, ma il club giallorosso è pronto a prolungargli il contratto fino al 2023

Mkhitaryan entro domani deve dare una risposta alla Roma, scrive Gazzetta.it. Il club è disposto a prolungargli il contratto di un anno a 3 milioni netti più bonus, e inoltre a fargli ponti d’oro anche per averlo fino a 2023, con clausole facili per rendere possibile questo traguardo. L’armeno è combattuto, anche perché il suo agente Raiola gli sta proponendo offerte più lucrose, Monaco e Zenit Pietroburgo su tutti, senza contare che il suo rapporto difficile con Mourinho sposta parecchio la bilancia della decisione. In ogni caso, le decisioni dovranno arrivare entro domani. A Trigoria l’ottimismo non manca. Intanto in entrata passi avanti per Xhaka. "L’interesse della Roma mi rende orgoglioso - ha spiegato dal ritiro della Svizzera - però ora sono concentrato al 100% sulla nazionale. Questo è più importante dell'Arsenal o delle voci in questo momento. Ho altri due anni di contratto a Londra e all'Arsenal sanno cosa posso dare. Quando sarà il momento o dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò. Non so che cosa abbia detto Mourinho su di me, ma tutti lo conoscono e sanno cosa ha fatto in carriera. Mourinho sa come vincere titoli".