Villar: “Resto alla Roma. I laziali pazzi per Mourinho? Sì, ma sono pochi…”

L'interesse della Roma per tanti centrocampisti aveva fatto pensare anche a una sua possibile partenza, magari con tanto di plusvalenza. Ma la verità è che Gonzalo Villar sarà in giallorosso anche la prossima stagione. E a confermarlo è stato lui stesso dal ritiro della Spagna U21: "Rimango sicuramente alla Roma - ha detto a Cope -. Sono contento qui. E ho molta voglia di giocare con Mourinho. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione e conoscere il suo metodo di lavoro, spero che potrà portarci la sua mentalità vincente. Se i laziali a Roma sono andati fuori di testa per l'arrivo di Mou in giallorosso? Sì, quei pochi... (ride insieme al giornalista, ndc)". Dopo un grande inizio di stagione, in cui da riserva è diventato titolare inamovibile, nella seconda parte ha perso il posto: prima da Amadou Diawara (che però è l'indiziato per lasciare in estate) e poi da Darboe. Dal ritiro di luglio sarà uno dei centrocampisti della rosa di Mourinho insieme a Veretout, Cristante e al gambiano più gli innesti che arriveranno dal mercato. Potrebbe ritrovare anche l'amico Mayoral: "Se mi ha dato consigli per vincere l'Europeo? No, non si può dire cosa fare o meno per vincerlo. Ora lui è in vacanza a riposarsi".