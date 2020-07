Napoli-Roma, scontro sul protocollo e Fonseca è a rischio. Pallotta, smentiti contatti con Mallett

La Roma è in caduta libera e il 2020 continua così com’è iniziato. Terza sconfitta consecutiva e anche Paulo Fonseca ora non è più certo della sua panchina per colpa anche di alcune scelte incoerenti durante le ultime gare di campionato. Nonostante Pallotta abbia ribadito qualche giorno fa fiducia totale al tecnico, Baldini sta iniziando a studiare le alternative e tra i nomi al vaglio non c’è solo quello di Pochettino (ex Tottnham) ma anche di uno Spalletti 3.0 che a oggi risulta comunque essere una pista difficilmente percorribile. Al netto dei rumors intorno alla panchina giallorossa, Fonseca ora dovrà fare quadrato con la squadra, provando a vincere la gara di mercoledì contro il Parma e allentando la pressione di dirigenza e piazza. Dzeko e compagni, intanto, sono tornati ad allenarsi oggi alle 18, in attesa di conoscere le condizioni di Smalling dopo il problema accusato all’adduttore: domani in programma gli esami strumentali. L’unica buona notizia della serata di ieri al San Paolo resta il ritorno in campo di Zaniolo. “E’ stato un sollievo rivederlo” ha detto il suo agente, ma non è ancora chiaro quanti minuti potrà avere a disposizione mercoledì all’Olimpico. Il morale del ragazzo è comunque a mille dopo essersi lasciato alle spalle un periodo difficile e lo stesso non si può dire di Bruno Peres al quale è stato messo sotto sequestro l’attico per colpa di un’indagine (nella quale il brasiliano non rientra visto il regolare contratto stipulato) per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata.

Nuova proprietà e stadio, gli stalli della Roma

In tutto questo la Roma non continua solamente a cercare nuovi proprietari nonostante Pallotta abbia smentito l’interesse di Jeffrey Mallet, ex COO di Yahoo, ma deve anche difendersi delle accuse del Napoli. Secondo la società di De Laurentiis il club giallorosso non avrebbe rispettato il protocollo sanitario portando tutti i giocatori convocati in panchina e creando dunque un assembramento. Come appreso dalla nostra redazione, però, prima della ripresa del campionato la Roma avrebbe avuto l’ok di Lega e Procura ad ampliare la propria panchina in quanto i calciatori fanno tutti parte del Gruppo Squadra quotidianamente sottoposto a controlli medici. Il presidente del Napoli giura che non sia finita qui ed è pronto a portare la questione davanti alla Figc. Saranno giorni importanti poi anche sul fronte stadio perché è slittato a domani il vertice in Campidoglio, con Virginia Raggi e la maggioranza M5S, per discutere dell’iter del progetto. Più di un consigliere pentastellato, peraltro, non era stato ancora ufficialmente informato della riunione con la sindaca: altro motivo per cui si è preferito rimandare l’appuntamento di 24 ore. La sindaca, insieme agli esponenti del gruppo grillino, esaminerà gli esiti della due-diligence che darà parere positivo all’avvio dei cantieri a Tor di Valle. Resta comunque da sciogliere il nodo politico perché nella maggioranza cinque stelle non c’è compattezza.