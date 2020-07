L’agente di Zaniolo: “Nicolò scalpitava da settimane, un sollievo rivederlo in campo”

Nicolò Zaniolo ha fatto il suo ritorno in campo ieri dopo la rottura del legamento anteriore del crociato rimediata con la Juventus il 12 gennaio. A commentare la prima partita post infortunio del 22 giallorosso è stato il suo agente Vigorelli a calciomercato.it. Queste le sue parole: “Abbiamo vissuto con grande gioia questo momento. Era già da un po’ di settimane che si sentiva pronto, scalpitava come un leone in gabbia. Averlo rivisto in campo, dopo 175 giorni, è stato un sollievo per tutti. È un campione ritrovato, per la Roma e per tutto il calcio italiano“.