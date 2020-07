Roma, ora Fonseca rischia e Baldini pensa a Pochettino o Spalletti

Pallotta solamente qualche giorno fa ha ribadito via Twitter la fiducia totale nei confronti di Paulo Fonseca, ma il tecnico giallorosso resta comunque a rischio dopo i recenti risultati. Il 2020 è da horror e come riporta tuttomercatoweb.com, il portoghese ha le restanti 8 partite di campionato per guadagnarsi la conferma per la prossima stagione. Qualora il trend non dovesse cambiare, Baldini starebbe già studiando delle alternative. La prima si chiama Pochettino, ex tecnico del Tottenham, che il diesse ombra conosce bene. Da non sottovalutare anche uno Spalletti 3.0 visto il rapporto molto solido col consigliere di Pallotta. Ci sarebbe da recuperare, però, il rapporto con la piazza dopo la vicenda Totti.