Stadio, slitta vertice con Raggi. Maggioranza divisa

Slitta a domani il vertice in Campidoglio, con Virginia Raggi e la maggioranza M5S, per discutere dell’iter del progetto del nuovo stadio della Roma, come riporta Il Messaggero.

Più di un consigliere pentastellato, peraltro, non era stato ancora ufficialmente informato della riunione con la sindaca: altro motivo per cui si è preferito rimandare l’appuntamento di 24 ore.

La sindaca, insieme agli esponenti del gruppo grillino, esaminerà gli esiti della due diligence affidata all’ingegner Roberto Botta, vice direttore generale del Campidoglio, che darà parere positivo all’avvio dei cantieri a Tor di Valle.

Resta però il nodo politico: nella maggioranza i dubbi sono tanti, soprattutto dopo l’inchiesta della Procura, e Raggi dovrà testare la compattezza del gruppo, nel quale già si prevedono un paio di defezioni – e verificare l’eventuale necessità di accordi con esponenti dell’opposizione – in vista della votazione sulla convenzione urbanistica (e sulle delibere collegate) in consiglio comunale.

Dopo il via libera dell’aula Giulio Cesare, peraltro, il dossier dovrà tornare in Regione per l’ultimo passaggio formale.