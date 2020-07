Roma-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Due squadre in difficoltà e in cerca di punti. Da una parte la Roma, agganciata dal Napoli al quinto posto e con Fonseca alla ricerca dell’assetto tattico giusto. Dall’altra il Parma, che prima dello stop sognava ancora un posto in Europa League e che ora è scivolato nell’anonimato del centro classifica. Mercoledì 5 luglio all’Olimpico alle 21.45 sarà una sfida d’orgoglio. Entrambe reduci da tre sconfitte consecutive proveranno ad alzare la testa. I giallorossi hanno ritrovato Zaniolo, in campo per mezz’ora al San Paolo. Dall’altra parte l’uomo da tenere d’occhio resta Kulusevski, tra i migliori dei suoi nel post lockdown.

Le probabili formazioni di Roma-Parma

Fonseca per il Parma è orientato a confermare il modulo con la difesa a tre, che in fase di ripiegamento diventa difesa a cinque. Il rischio è ritrovarsi senza Smalling, uscito ieri per un fastidio all’adduttore che verrà valutato nelle prossime ore. Al suo posto Fazio non dà garanzie, ma ha l’esperienza giusta per guidare la linea arretrata in questo momento complicato. A sinistra può tornare Kolarov, mentre Santon aspetta una chance al posto di Zappacosta. Kluivert può lasciare il posto a Perez, Mkhitaryan verso la panchina per tirare il fiato. Dzeko non si tocca. D’Aversa scenderà invece in campo con il suo solito 4-3-3. Cornelius favorito per guidare l’attacco insieme a Gervinho e Kulusevski.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Santon, Cristante, Veretout, Kolarov; Pellegrini, Perez; Dzeko.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kulusevski.

Dove vedere Roma-Parma in tv e streaming

Su Forzaroma.info sarà possibile restare aggiornati in tempo reale su tutte le news riguardanti il match. Potrete vedere Roma-Parma in diretta dalle 21.45 di mercoledì 5 luglio in streaming su Dazn e su Sky, sul canale Dazn 1 (209). La piattaforma è accessibile su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando la app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser.