Mourinho vuole risposte col Verona, Tudor: “Roma da Champions”. Arbitra Pairetto

I giallorossi sono chiamati a reagire dopo due pareggi di fila contro una squadra insidiosa: sotto la lente la partita di Zaniolo, da cui ci si aspettano segnali. Riecco Pairetto dopo Bologna

Comunque vada, sarà un'estate di grandissimi cambiamenti per la Roma. Mourinho e la società non hanno intenzione di fare un paio di acquisti o solo puntellare la rosa, ma sarà una vera e propria rifondazione con la necessità di prendere almeno quattro o cinque titolari. Di conseguenza sono praticamente tutti in discussione nella rosa giallorossa, con l'eccezione di quattro o cinque calciatori. Molte delle strategie del club dipenderanno ovviamente dal futuro di Zaniolo, con la priorità che resta il rinnovo senza chiudere la porta a priori a offerte da 50 milioni. Intanto il classe '99 deve dare risposte in campo e lui attende magari qualche segnale dalla società, dopo un rinnovo promesso tempo fa e ora congelato come tutti gli altri. E su di lui restano accesi i radar della Juventus e delle inglesi come Liverpool e Manchester United.