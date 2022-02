Verona, Tudor: “La Roma ha una rosa da Champions. Mourinho è il numero uno”

L'ex Juventus ha parlato ai giornalist nell'anti vigilia della sfida di Roma. Il Verona da ormai diversi mesi ha un passo da squadra europeo ma il tecnico smentisce: "L'Europa è un obiettivo della Roma, non nostro"

L'allenatore dell'HellasVerona ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida dell'Olimpico in programma sabato alle 18. La sua squadra arriva da 4 vittorie nelle ultime 6 e con una vittoria, potrebbe arrivare a -1 proprio dalla squadra di Mourinho. Da quando Tudor siede sulla panchina del Verona, l'attacco della squadra è rinato e la squadra è l'unica ad avere tre giocatore con almeno 9 gol nei top 5 campionati europei. L'ultima vittoria per 4-0 contro l'Udinese ha dato ancora più consapevolezza alla squadra che verrà a Roma per bissare il successo dell'andata e sognare ancora l'Europa.