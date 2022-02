Da Verona al Verona: era la prima crepa, ora bisogna evitare il crollo

Il primo stop della Roma di Mourinho è arrivato a settembre contro Tudor. Poi altri otto solo in campionato

Sembrava solo un incidente di percorso, solo una sconfitta come tante. Quel giorno a Verona la Roma di Mourinho arrivava col vento in poppa e la voglia di salire ancora. E invece ecco lo stop inatteso contro una squadra che aveva appena esonerato Di Francesco per affidarsi all’ex juventino Tudor. Era il 19 settembre, e si parlava di Champions. Qualcuno addirittura di scudetto dopo le prime tre vittorie in campionato. La partita del Bentegodi è finita 3-2 per l’Hellas dopo un interminabile cambio di trama e una confusione che suonava d'allarme: dal gol di tacco di Pellegrini alla vendetta di Caprari fino al gol del laziale Faraoni e alle scuse di Abraham sotto il settore ospite. Stracolmo, come sempre. Capita, ci rialzeremo. E’ vero, ma poi le ricadute sono state tante. Di preciso otto, solo in campionato. Troppe anche per chi vuole sperare nell’Europa League. Sabato riecco il Verona, magari pure lo spunto per ripartire.