Roma-Verona, le probabili formazioni di Mourinho e Tudor

I giallorossi ritrovano Zaniolo ma perdono Mancini per squalifica: si va verso il ritorno alla difesa a quattro

La Roma cerca il ritorno alla vittoria dopo due risultati deludenti contro Genoa (0-0) e Sassuolo (2-2). La squadra di Mourinho ospita sabato alle 18 l' Hellas Verona , distante appena 4 punti dai giallorossi che non possono permettersi di perdere altro terreno. La Champions League è sempre più complicata, ma anche l'Europa League può essere a rischio. Rispetto alle ultime due uscite però la Roma ritrova contemporaneamente Pellegrini, Abraham e Zaniolo come non accadeva da tempo tra squalifiche e infortuni. Con le assenze di Mancini e Ibanez, Mourinho tornerà quasi certamente alla difesa a quattro con Smalling e Kumbulla mentre sugli esterni verso una maglia da titolare Vina e uno tra Maitland-Niles e Karsdorp. L'inglese può essere in vantaggio viste le ultime prestazioni dell'olandese. Cristante e Oliveira dovrebbero formare la coppia di centrocampo con Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham . Molto dipenderà dalla posizione dell'armeno e del capitano.

In casa Verona, invece, Tudor vuole continuare a stupire e provare la scalata europea: Casale, Gunter e Ceccherini in difesa mentre sulla destra il ballottaggio è tra Depaoli e Faraoni. A sinistra confermato Lazovic con Tamez e Ilic coppia in mediana vista l'assenza di Veloso per infortunio. In avanti il tecnico croato difficilmente toccherà il triop Barak, Caprari, Simeone. Tra il cholito e Abraham sarà sfida a distanza per la classifica marcatori.