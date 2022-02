Calvarese nello spogliatoio di Abisso: la procura indaga

Alla Roma, attualmente non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale

La procura Federale ha aperto un procedimento scrive Andrea Pugliese su laLa Gazzetta dello Sport, su segnalazione dell’Aia, per la presenza dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese a ridosso dello spogliatoio dell’arbitro Rosario Abisso al termine del match tra Roma e Genoa, giocato all’Olimpico lo scorso 5 febbraio e terminato 0-0. Dall’inizio di questo anno solare, infatti, Calvarese è diventato il nuovo consulente arbitrale del club giallorosso e la partita con il Genoa era di fatto il suo esordio stagionale all’Olimpico. Calvarese si sarebbe recato in prossimità dello spogliatoio dell’arbitro per chiedergli spiegazioni relativamente all’espulsione di Zaniolo in pieno recupero, dopo che pochi minuti prima – con l’ausilio del Var – l’arbitro aveva annullato il gol della probabile vittoria proprio a Zaniolo. Ieri la Procura ha ascoltato la versione dello stesso Abisso, nessun tesserato giallorosso è stato invece ascoltato. Alla Roma, tra l’altro, a tutto ieri non era ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Calvarese, poi, non è inquadrato come dipendente del club, il quale rischia al massimo un’ammenda.